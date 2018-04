LG veut des mises à jour plus rapides pour ses smartphones

Mettre le parc à jour

Tous les constructeurs concernés ?

Modifié le 13/04/2018 à 15h05

La réactivité dans la mise à jour des logiciels a été identifiée comme une priorité par le nouveau PDG de LG Electronics.C'est bien beau de sortir sans arrêt de nouveaux smartphones. Mais encore faut-il qu'ils puissent être mis correctement à jour, ce qui n'est décidément pas le cas quand on possède un smartphone LG. Arrivé récemment aux commandes de LG Mobile, la division du conglomérat coréen qui produit les smartphones, le nouveau PDG Hwang Jeong-hwan a fait de ce problème une urgence à régler en priorité.LG vient donc d'ouvrir en Corée son premier centre de mise à jour logiciel. Il s'agit d'un laboratoire entièrement dédié à la fourniture, dans les plus brefs délais, des dernières mises à jour système et logiciels pour les smartphones de la marque. LG veut permettre à ses clients de pouvoir profiter des versions les plus récentes d'Android dès leur sortie.C'est aujourd'hui loin d'être le cas : impossible, par exemple, d'installer sur le LG G6, le2017 du coréen, Android 8.0 Oreo, la version la plus récente de l'OS pour mobile de Google sortie en septembre. Ce sera possible d'ici la fin du mois d'avril, promet LG. Le centre s'occupera aussi de régler les problèmes d'instabilité logicielle ou système, ou de maintien dans le temps des performances des smartphones LG.LG n'est pas le seul fabricant de smartphones à prendre du retard dans les mises à jour de leur parc. Le problème est connu pour les modèles d'entrée de gamme, y compris chez des colosses comme Samsung, qui détient près du quart du parc mondial. HMD Global, qui produit les smartphones Nokia, vient ainsi d'annoncer le déploiement d'Oreo pour ces modèles d'entrée de gamme, les Nokia 3, 5 et 6.