Le LG G7 sortira, mais sous un autre nom

Adieu G7, bonjour G70 ?

Est-il déjà trop tard ?

Modifié le 05/01/2018 à 12h41

Ce toilettage marketing autour du prochain flagship de LG intervient moins de deux mois après le débarquement du CEO de sa division mobile.Changer de nom, c'est changer de destin, dit le poète. En difficulté avec sa division smartphones depuis 2015, LG, ex-cador du secteur, tente de se relancer en abandonnant sa gamme G inaugurée il y a maintenant 6 ans avec l'Optimus G. L'opération s'annonce difficile, car les deux derniers modèles, le G6 et le V30, n'ont pas trouvé leur public, malgré des performances techniques saluées par la presse.Rien n'y fait, la part de marché de LG ne cesse de s'éroder face au tout-puissant rival Samsung. Le prochain flagship de LG ne s'appellera donc pas G7, comme la logique l'aurait pourtant voulu. C'est aujourd'hui la seule certitude, le nouveau nom n'ayant pas encore été dévoilé.Le prochain smartphone de LG sera présenté lors du Mobile World Congress qui s'ouvrira à Barcelone en Espagne le 26 février prochain. Des rumeurs parties d'une source proche du constructeur affirment que LG va opter pour un nom comportant deux chiffres, à l'instar du V30 lancé en 2017.LG tentera-t-il le G70 ? Le mystère reste entier à ce jour. Len'est en tout cas pas une stratégie inédite : dans le domaine des smartphones, Samsung et Apple y ont eu recours par le passé, avec succès. Reste à savoir si LG, en pleine tourmente dans sa gouvernance depuis le limogeage de son PDG Juno Cho, remplacé depuis le 1er janvier par Hwang Jeong-hwan, parviendra à revitaliser sa division smartphones, à l'heure où Apple et Samsung continuent d'écraser un marché sur lequel les concurrents chinois (Huawei, Xiaomi) entendent se faire, eux aussi, une place au soleil.