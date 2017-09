LG V30 : le nouveau smartphone haut-de-gamme dévoilé à l'IFA 2017

Un smartphone parfait pour le multimédia ?

De belles caractéristiques pour un smartphone haut-de-gamme

Date de sortie et prix du LG V30

Modifié le 01/09/2017 à 08h50

Il faut dire que le LG V30 a de quoi faire parler de lui, surtout pour la partie multimédia. C'est ainsi que le smartphone se pare d'un double capteur photo de 16 et 13 MP, le premier étant muni d'une lentille f/1,6 qui devrait permettre de faire de très belles photos même lorsque la luminosité sera faible.Autre point fort du nouveaucoréen : son écran 6 pouces OLED, qui occupera ainsi presque toute la face avant du mobile. Si le côtérisque de faire parler de lui (certains étant farouchement opposés à cette technologique, qui rendrait les smartphones plus fragiles en cas de chute), il n'empêche qu'avoir un grand écran est confortable lorsqu'on regarde des vidéos, que l'on joue ou que l'on navigue.Le coréen ne fait pas l'impasse sur le son, avec une prise mini-jack (ouf, dirons certain !) et un dispositif Quad DAC qui permettra de prendre en charge des musiques en haute-résolutionOutre ces composants, lesera porté par un Snapdragon 835 (une première pour la marque coréenne), 4 Go de RAM et un stockage de 64Go minimum. Le tout sera porté par Android Nougat 7.1.2, en espérant que la version Oreo sera rapidement portée.Quant-à l'autonomie, LG fait le choix d'une batterie de 3 300mAh avec la technologie Quick Charge 3. Cette dernière permettrait de recharger 50% de la batterie en seulement 35mn.Il faudra encore patienter un peu avant de mettre la main sur le nouveau smartphone par LG. Une date de commercialisation a bien été annoncée (le 21 septembre), mais elle ne concerne que la Corée du Sud. L'entreprise précise tout de même qu'il sera ensuite mis en vente en Europe, mais aussi en Amérique du Nord ou encore en Asie.Le prix reste aussi inconnu. Faut-il parier sur un tarif qui s'approchera voire dépassera les 1 000€, comme le Note 8 récemment ?