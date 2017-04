Ford invente le lit-bébé connecté qui simule une promenade en voiture

Tout est prévu pour recréer l'ambiance à l'arrière d'un véhicule

Un prototype, en attendant la commercialisation ?

Modifié le 14/04/2017 à 17h01

Le Max Motor Dreams est un lit-bébé connecté bourré de high-tech, qui reproduit à la perfection les sensations éprouvées par l'enfant quand il est embarqué à l'arrière d'une voiture lors d'un trajet de nuit.Un petit moteur placé sous le plancher du lit, imite les vibrations de la route. Des micro-ampoules LED placées sous des coques plastiques sur le pourtour du lit reproduisent les lumières défilantes de la ville (feux rouges, lampadaires). Enfin, pour personnaliser l'expérience de votre enfant,, et la diffuser ensuite via une petite enceinte placée sous le berceau.Les premières vidéos mises en ligne par Ford montrent des parents testeurs vous garantissant que bébé s'endort sans broncher... Attendez un peu quand même avant de vous ruer dans les magasins de puériculture, car pour l'heure le Max Motor Dreams n'est encore qu'un prototype. Suffisamment avancé certes pour que Ford en fasse la publicité, mais le constructeur attend de connaitre les réactions du public pour aller plus loin.