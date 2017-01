Avec SmartLink, Ford rendra connectée votre vieille voiture

Avoir une vieille Ford connectée c'est possible

Le « SmartLink » apporte 4G, Wi-fi et autres services

Modifié le 27/01/2017 à 16h54

La connectivité, le Mondial de l'Auto de Paris 2016 et le CES 2017 à Las Vegas l'ont bien montré, est l'un des arguments majeurs de l'industrie automobile et l'un de ses nouveaux leviers de croissance. Entre haut débit, wifi ou encore services connectés, les constructeurs ne cessent d'innover. Pour en bénéficier, une solution : changer de voiture pour une plus récente et avec plus d'options. Le constructeur Ford présente pourtant un dispositif qui pourrait résoudre le problème pour bon nombre de ses clients.Le constructeur américain Ford a présenté, le 26 janvier 2017, sa toute dernière nouveauté. Pas un modèle de voiture, mais un petit objet appelé « SmartLink ». Une nouveauté qui ravira les propriétaires, d'abord américains, de vieilles voitures Ford. Pas trop vieilles, toutefois : le « SmartLink » sera compatible avec les modèles Ford vendus entre 2010 et 2016. Il va apporter, tout simplement, la « connectivité ».Le « SmartLink », que Ford compte mettre en vente durant l'été 2017, se branche sur le port ODB II disponible sur les voitures (sous le volant), des modèles Ford et Lincoln. Une fois branché, il permettra d'ajouter des fonctionnalités typiques de la voiture connectée aux modèles qui ne disposent pas de cette technologie. Une manière, pour Ford, d'offrir les dernières technologies à celles et ceux qui ne peuvent (ou ne veulent) pas changer de voiture dans l'immédiat.Ford annonce que son « SmartLink », une fois branché sur le port ODT II, va permettre à l'utilisateur d'avoir la 4G-LTE dans sa voiture. Le « SmartLink » peut fonctionner comme un modem offrant une connexion Wi-fi à 8 appareils au maximum. Mais ce n'est pas tout.Le « SmartLink » permet d'utiliser l'ouverture, la fermeture et même le démarrage à distance et donne des informations de sécurité sur le véhicule directement sur le smartphone du propriétaire via une application dédiée. L'application peut également être utilisée pour surveiller la voiture, lorsqu'on la prête, par exemple à ses enfants : elle peut être paramétrée pour indiquer la géolocalisation du véhicule et pour recevoir des alertes en cas de dépassement des limitations de vitesse.Toutefois, si Ford a annoncé que son « SmartLink » serait disponible aux Etats-Unis après une phase de test, le groupe n'a pas fait de déclarations quant à une mise en vente en Europe.