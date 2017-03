Autolivery Concept : Ford imagine la ville de demain au MWC

Autolivery Concept : des drones et fourgons à conduite autonome

Autolivery Concept : comment Ford voit la ville de demain

Modifié le 03/03/2017 à 13h00

Au Mobile World Congress de Barcelone , Ford a dévoilé l'Autolivery Concept, un concept qui envisage un futur dans lequel les livraisons seront assurées par des fourgons à conduite autonome et des drones.Avec cette méthode de livraison, les drones pourront assurer des livraisons dans des endroits inaccessibles aux voitures, comme les appartements situés à des étages élevés ou les lieux sans places de stationnement. Dans le système imaginé par Ford, le fourgon se rendrait au plus près du lieu de livraison et les derniers mètres seraient assurés par le drone.Pour Euishik Bang, l'un des designers de Ford qui a imaginé le concept d'Autolivery, «».Selon les analystes de Ford, d'ici les 15 prochaines années, les véhicules électriques seront plus nombreux que les voitures à essence. C'est pourquoi le constructeur automobile ambitionne de lancer d'ici 2021 un véhicule électrique complètement autonome pour des utilisations commerciales, comme le covoiturage et les livraisons.