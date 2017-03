Quel logiciel de capture vidéo pour le jeu ?

Shadowplay

Fraps

Modifié le 27/06/2016 à 14h31

Depuis fin 2013, Nvidia propose Shadowplay au sein de sa solution Nvidia GeForce Experience. Destiné à concurrencer des logiciels jusque-là évidents pour les joueurs PC, comme Fraps, Shadowplay permet de capturer des séquences de jeu en 1080p notamment, et ce, sans subir de ralentissement au sein des jeux. Il faut néanmoins disposerd'une carte graphique à l'architecture Kepler pour pouvoir l'utiliser.Au fil des versions de Nvidia GeForce Experience, Shadowplay s'est perfectionné. L'outil permet de choisir la définition d'enregistrement (1080p, 720p), le(60 fps, 30 fps), le... Pour l'utiliser, c'est très simple : une pression sur le raccourci-clavier choisi, et le logiciel se charge d'enregistrer les 20 dernières minutes de jeu sur le disque dur, ce qui signifie que l'on peut enregistrer un exploit vidéoludique après l'avoir réalisé ! Un mode manuel permet, par ailleurs, d'enregistrer ses parties sans interruption et sans limite de durée, jusqu'à saturation du disque dur, évidemment.Enfin, dernier avantage : Shadowplay ne se contente pas d'enregistrer les vidéos en local et peut également servir àsur Twitch. Un outil des plus efficaces, donc, même s'il est réservé aux possesseurs d'une carte graphique compatible.Fraps est assurément le logiciel de capture de vidéo, mais également de, le plus célèbre à destination des PCistes. Pourtant, c'est loin d'être le plus à jour, puisque la dernière version, la 3.5.99, date tout de même de février 2013 ! Dans les faits, le logiciel est présenté comme compatible jusqu'à Windows 7. Il fonctionne également sous Windows 8.1, mais sur Windows 10, la situation varie selon les utilisateurs.Pour disposer de toutes les fonctionnalités de Fraps, il faut payer 35 euros. Un prix qui permet d'enregistrer les captures d'écran en JPG, PNG et TGA, et de réaliser des captures vidéo en plein écran sans. Il est fortement conseillé d'utiliser la version d'essai pour s'assurer que le logiciel fonctionne bien sur votre machine, en particulier si vous utilisez Windows 10.Fraps offre de nombreuses fonctionnalités et s'avère simple d'utilisation. Mais il a deux inconvénients : il est gourmand en ressources système et en espace disque. Il est capable de capturer des vidéos jusqu'à 7680 x 4800 pixels avec unallant de 1 à 120 fps. Mais mieux vaut avoir une config de compétition et énormément d'espace sur ses disques dur pour espérer en tirer le plein potentiel !