Facebook : un bouton "Hello" pour devenir un site de rencontres ?

Une manière d'entamer une conversation entre deux inconnus ?

Les plus anciens utilisateurs du réseau social de Mark Zuckerberg se rappelleront sans doute de la possibilité d'envoyer des « poke ». Cette fonction n'a jamais disparu mais elle n'est disponible qu'entre amis Facebook.La nouvelle fonctionnalité Hello de Facebook est assez simple : sur le profil de tous les utilisateurs Facebook, il y a désormais l'option « Hello ». Elle se situe à côté de « Ajouter » chez les utilisateurs qui ne sont pas encore dans les contacts et à côté de « déjà abonné » pour les utilisateurs avec qui l'on est ami Facebook.Un simple clic permet d'envoyer un "Hello" et la personne recevra une notification comme celle qui suit :Cette notification m'a été envoyée par une personne qui n'est pas dans mes contacts Facebook. Il m'est alors possible de cliquer sur la notification ce qui me renvoie sur son profil où Facebook me propose de lui « répondre » :Lorsqu'on répond à une personne nous ayant envoyé un "Hello", Facebook propose de poursuivre tout simplement avec une conversation. Le réseau social affiche deux options : soit ajouter la personne soit la contacter :Il est évident que la notification sur le profil et la possibilité de contacter la personne par la suite semblent être une fonctionnalité plutôt destinée à des personnes qui ne se connaissent pas ou qui, tout du moins, ne sont pas des « amis ».Il semble alors aisé d'imaginer Facebook comme un réel réseau de rencontres : on pourrait envoyer des « Hello » à des personnes avec lesquelles on a des affinités dans des groupes Facebook ou même faire des recherches par ville.Naturellement, cela ne manquera pas de poser des problèmes deet autres harcèlements. D'autant plus qu'il semblerait impossible de ne pas recevoir de « Hello » : aucun paramètre ne permet de supprimer l'option.