Data Selfie : voici tout ce que Facebook sait de vous

Data Selfie : l'outil qui nous fait réfléchir sur l'utilisation de nos données par Facebook

Modifié le 24/02/2017 à 18h16

Data Selfie est une extension Chrome qui, une fois installée, analyse vos habitudes sur Facebook : publications de photos, vidéo, statut, likes, clics, visionnage de vidéo, temps passé sur un post, commentaires, interactions avec des pages et des marques. Data Selfie utilise deux APIs de Watson d'IBM et Apply Magic Sauce.Data Selfie ne se contente pas de récolter les données, mais tente de les analyser. Ainsi, en fonction des données récoltées, l'outil peut déterminer vos orientations religieuses et politiques, vos préférences alimentaires, vos traits de caractère (si vous êtes impulsif, extraverti, compétiteur etc.), mais aussi vos comportements d'achat.Les données sont au cœur du modèle de Facebook, qui tire 97 % de ses revenus de la publicité. Plus Facebook récolte des données sur un utilisateur, plus la firme pourra suggérer des contenus adaptés à son profil. Par ailleurs, les informations que Facebook détient grâce à l'analyse de votre activité sur la plateforme, lui permettent d'affiner votre profil et de le revendre clé en main à un annonceur, qui paiera pour que ses publicités soient diffusées aux profils correspondant à sa ou ses cibles.S'il est difficile d'échapper à l'emprise de Facebook sur nos données, Data Selfie peut nous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène, mais aussi de ses incidences concrètes. Cet outil nous invite également à réfléchir sur la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour répondre à des questions simples telles que «», ou encore «», que Hang Do Thi Duc et Regina Flores Mir ont décidé de créer Data Selfie.