Facebook sera aussi une application de rencontres

Facebook : un réseau social historiquement réticent à faciliter les rencontres

Faire des rencontres sur Facebook : une option, jamais une obligation

Modifié le 03/02/2017 à 17h33

On ne l'aurait pas imaginé, mais les membres de Facebook pourront bientôt utiliser le réseau social pour faire des rencontres. La politique de la maison était jusqu'ici de permettre aux gens qui se connaissent dans la vie réelle de devenir « amis facebook », afin de garder le contact, ni plus ni moins. D'année en année, il devenait de plus en plus difficile de rentrer en contact avec des personnes ne figurant pas sur votre liste d'amis : votre message était d'abord rangé dans le dossier « Autres messages » et aucune notification n'était envoyée, sauf si l'utilisateur réglait une petite somme (entre 50 et 80 centimes d'euro) pour que son message soit livré dans la boîte « Messages reçus » et avec notification. Le principe du paiement, censé éviter les spams, a été abandonné par la suite, mais la livraison du message dans un dossier à part, et sans notification du destinataire, est restée.Avec, Facebook opère un revirement. Désormais, il sera possible d'envoyer des messages à des membres vivant dans la même commune, travaillant dans la même entreprise ou allant au même évènement que vous. Pour trouver ces membres, Facebook s'appuiera sur les informations contenues dans la partie publique du profil. Les utilisateurs ne souhaitant pas être trouvés peuvent modifier les paramètres d'affichage de ces informations pour les rendre visibles uniquement à leurs amis, à certains contacts choisis, ou même à personne.En inaugurant ce nouvel usage de son application, Facebook emboîte le pas à vk.com, un réseau social disponible dans le monde entier, mais majoritairement utilisé dans les pays russophones. Les centres d'intérêt, les titres de musiques ou de films, les lieux fréquentés, les appartenances politiques, etc, y sont des tags cliquables, permettant d'afficher la liste des personnes qui ont renseigné la même information. Par exemple, si vous avez renseignédans vos « lieux fréquentés » et que vous cliquez dessus, vous verrez tous les autres membres qui ont l'habitude d'y aller.