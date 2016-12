Facebook publie par erreur d’anciennes photos

Des plaintes en cascade

Comment procède Facebook ?

Modifié le 12/12/2016 à 15h50

De nombreux utilisateurs se sont plaints ces derniers jours, de ce bug de Facebook. À savoir, la republication de certaines de leurs anciennes photos ou statuts comme s'ils étaient tout nouveaux et ce, sans leur consentement. D'après le, un quotidien américain, les plaintes ont commencé dès vendredi 9 décembre, juste après que Facebook a prévenu ses membres de la mise en place du fameux « best of de l'année ».Cet outil, nommé « Year in Review », permet au réseau social de mettre en place, chaque fin d'année, une rétrospective de l'année 2016 afin que chaque internaute puisse voir la sienne ou celle de ses amis.Facebook, pour cela, amasse une partie des photos ou des vidéos publiées sur la Toile pendant un an. Le réseau de Mark Zuckerberg puise dans le stock de vos anciens statuts et photos déjà publiées, afin de réaliser sa rétrospective. Cette petite vidéo qui dure une minute à peine, permet aux membres de Facebook de retrouver leurs meilleurs statuts ou photos et de les partager avec leurs amis.Le problème n'est pas tant que les photos réapparaissent mais plutôt qu'elles portent une nouvelle date de publication. Les utilisateurs ne savent donc plus de quand date réellement la photo. Ils sont perdus.Le réseau social est au courant du bug et essaie de trouver des solutions pour y remédier.