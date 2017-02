Facebook : les vidéos lues automatiquement et avec le son

Facebook va activer par défaut le son des vidéos

Une option paramétrable sur l'application

Modifié le 15/02/2017 à 09h33

Il va désormais falloir être vigilant et vérifier que votre téléphone est en mode silencieux si vous désirez naviguer sur Facebook en toute discrétion...Le changement est radical et va changer les habitudes de bon nombre d'utilisateurs. Surtout celles et ceux qui regardaient Facebook sur leur téléphone, par exemple, alors qu'ils étaient en cours ou à une réunion de bureau. Vous avez de fortes chances qu'une simple vidéo dévoile votre activité.Actuellement, les vidéos sont lues automatiquement par défaut dans le fil d'actualité de Facebook mais le son était désactivé. La firme de Menlo Park a réalisé, en 2016, divers tests concernant l'activation par défaut du son sur ces mêmes vidéos et les résultats ont été, selon elle, positifs : les utilisateurs ont apprécié. Il n'en fallait pas plus à Facebook pour annoncer, mardi 14 février 2017, le changement de paramétrage pour les vidéos qui auront désormais le son activé par défaut.L'annonce concerne, pour l'instant, l'application mobile Facebook. Le géant des réseaux sociaux a toutefois mis en place une parade : il est possible, dans les paramètres de l'application, de désactiver le fait que le son soit activé par défaut lorsque les vidéos défilent dans le fil d'actualité.De plus, il semblerait que si le téléphone est en mode silencieux, le son est désactivé. De quoi, peut-être, éviter quelques mauvaises surprises. Mais la vigilance est de mise.