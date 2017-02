Facebook vous aidera à trouver un emploi

Publier et visualiser des offres d'emploi sur Facebook devient un jeu d'enfant

Mettre Facebook au profit de la recherche d'emploi, un rêve de longue date

Modifié le 17/02/2017 à 15h16

Sur leurs pages Facebook , les entreprises disposeront désormais d'un onglet. Elles pourront y ajouter plusieurs petites annonces, que les candidats pourront voir en visitant cet onglet, mais aussi tout simplement en surfant sur leur fil d'actualité. Ayant ouvert la petite annonce, le candidat aura le choix de postuler. S'affichera alors un formulaire pré-rempli, où l'on pourra mettre des informations supplémentaires avant de l'envoyer à l'entreprise directement depuis Facebook . Le recruteur pourra ensuite répondre au candidat par message via Messenger.La publication d'offres d'emplois sera gratuite pour les entreprises. En revanche, pour promouvoir leurs offres dans le fil d'actualité des utilisateurs, elles seront obligées de payer.Il faudra du temps pour voir si la nouveauté inaugurée par Facebook, accessible uniquement outre-Atlantique pour le moment, trouve son public et rapporte de l'argent au réseau social. Les grandes entreprises utilisent généralement des logiciels RH qui analysent les CV reçus par mail sous Word ou PDF, ou encore via le formulaire sur le site de l'entreprise. Facebook saura-t-il interagir avec ces logiciels ? Peut-être pas.Par le passé, toute une série de tentatives a été entreprise par des acteurs indépendants pour mettre le potentiel de Facebook au service de la recherche d'emploi. Par exemple, intégré au site d'offres d'emploi, le plugin Facebookanalyse les informations contenues sur les profils de vos amis et vous alerte lorsqu'il repère une entreprise qui propose une offre d'emploi et où travaille l'un de vos contacts Facebook.Un autre site de recherche d'emploi,, propose aux candidats de s'inscrire avec leur compte Facebook. Ainsi, leur profilest pré-rempli : il ne leur reste que quelques touches finales à apporter avant de le mettre en ligne.Mais l'application la plus connue, c'était. Lancée en juin 2010, elle permettait, à l'instar de LinkedIn, de voir qui de vos amis travaillait dans telle ou telle entreprise. Les internautes qui avaient choisi d'en être membres avaient droit à un profil professionnel séparé de leur profil Facebook classique. Ils pouvaient y détailler davantage leur parcours professionnel et voir, à leur tour, les profils professionnels de leurs amis Facebook. Mais il a suffi que Facebook change ses paramètres de partage pour que le modèle des'essouffle : fin 2012, l'application a cessé d'exister.