Facebook : le pouce "dislike" est en test

Un émoji "Dislike" dans Messenger ?

Toujours pas de bouton "j'aime pas" sur Facebook

Modifié le 06/03/2017 à 11h30

Mais un lecteur de TechCrunch , Hoan Do, a identifié un véritable changement de taille dans une mise à jour déployée par la firme de Menlo Park.Si Facebook a voulu rendre les interactions entre ses utilisateurs plus réelles et moins ambiguës avec les "réactions", il n'y a toujours pas de bouton "J'aime pas" sur le réseau social. Mais Hoan Do a identifié un émoji "thumb down" (pouce vers le bas) dans la dernière mise à jour de Messenger . Ce n'est pas grand-chose mais... c'est un changement assez radical.Facebook semble être devenu moins allergique aux réactions négatives : l'émoji "Dislike" en est définitivement la preuve. A voir si Facebook et les utilisateurs en font la même interprétation, car selon TechCrunch, pour Facebook, il ne s'agit toujours pas d'une manière d'exprimer la désapprobation mais d'une manière d'exprimer un simple "non".Le fait que Facebook voit son pouce vers le bas être plus un "non" qu'un "dislike" en dit long sur la possible existence d'un tel bouton sur le réseau social : ça ne se fera probablement jamais. Le "dislike" a trop de risques d'être utilisé pour harceler, ce que Facebook veut à tout prix éviter, ayant déjà été au centre de plusieurs scandales.Il faudra probablement se contenter de ce "dislike" dans Messenger. Et encore, si l'expérience n'est pas concluante, Facebook pourrait bien ne pas le déployer chez tous les utilisateurs, ce nouvel émoji n'étant actuellement qu'en phase de test.