En secret, Facebook préparerait l'avenir

Facebook développerait une solution logicielle pour la télépathie

Télécharger Facebook pour Android

Les offres d'emploi publiées laissent entrevoir la grandeur des ambitions de Facebook

Modifié le 24/03/2017 à 16h54

L'humanité en a rêvé, Facebook s'y colle : toujours selon, la firme américaine développerait un produit capable de capter l'état d'esprit de son utilisateur à un moment précis et de le transmettre à son interlocuteur. Ce projet serait dirigé par John Hopkins, un chercheur connu pour l'élaboration d'une prothèse de bras contrôlée par la pensée.Building 8 travaillerait également sur un drone, sur une solution de réalité augmentée, ainsi que sur un projet médical mené par «». Bulding 8 aurait noué des partenariats avec 17 universités, rémunérées afin d'appuyer Building 8 pour la partie recherche et développement.L'existence de cette cellule secrète a été révélée grâce à une offre d'emploi publiée par Facebook : le géant américain cherchait un collaborateur qui élaborerait «» pour vendre du matériel grand public sous la marque Facebook. D'autres offres d'emploi concernent la prospective sur de nouveaux marchés, le marketing de produits, l'assistance à la clientèle, la localisation, ainsi que les ventes à travers le monde. La plupart des emplois sont proposés au siège de Facebook à Menlo Park, en Californie.D'après des personnes proches de ce département secret, Facebook aurait le projet de vendre des millions de produits physiques, même si la société ne possède qu'une expérience minime dans leur élaboration. Pour l'heure, le seul produit physique dévoilé au public développé au sein de Facebook est le casque de réalité virtuelle Oculus Rift.Par le passé, Mark Zuckerberg avait déjà fait savoir que l'innovation chez Facebook s'articulait autour de trois axes : la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle et l'objectif de rendre Internet accessible à tous. La communauté tech espère en savoir plus sur Building 8 au cours de F8, la conférence annuelle de Facebook pour les développeurs programmée pour fin avril 2017.