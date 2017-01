Apple : des lunettes à réalité augmentée en 2017 ?

Des lunettes à réalité augmentée chez Apple

Un lancement en 2017 pour les lunettes à réalité augmentée d'Apple ?

Modifié le 10/01/2017 à 15h44

Depuis des mois, la rumeur court qu' Apple aurait dans ses cartons des lunettes à réalité augmentée . Un projet jamais confirmé officiellement par le groupe, mais qui semble avoir reçu une confirmation de la part d'un salarié du groupe Carl Zeiss.Rien n'a été confirmé et l'information reste une rumeur. Robert Scoble , selon le site 9to5Mac, aurait eu vent d'un partenariat entre Apple et le groupe allemand spécialisé dans l'optique Carl Zeiss AG. Les deux entreprises seraient en train de plancher sur des lunettes à réalité augmentée légère, c'est-à-dire des lunettes pour une utilisation régulière et qui ne soit pas gênante.Scoble aurait eu vent de ce partenariat par un employé de Carl Zeiss AG lors du CES 2017 . Si l'information est vraie, elle confirmerait les informations dévoilées par Bloomberg, notamment, qui a également eu vent d'un projet de ce type chez Apple. Mais entre l'information de l'agence de presse américaine et celle de Robert Scoble, il y a une différence de taille.Les dernières informations sur le projet d'Apple dans la réalité augmentée parlaient de lunettes encore en phase d'expérimentation. Bloomberg ne s'attendait d'ailleurs pas à un lancement avant 2018 au mieux. Mais selon Robert Scoble, le salarié de Carl Zeiss estime possible un lancement dès cette année 2017. La keynote de septembre 2017 pourrait être alors l'occasion d'un classique « one more thing » surprenant.Reste la question de l'utilisation de ces lunettes, la réalité augmentée n'étant encore que très peu exploitée. Une possibilité, toutefois : que ces lunettes aient un lien avec le futur smartphone d'Apple, l'iPhone 8 , qui est censé être « révolutionnaire »...