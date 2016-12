Les smartphones à écrans pliables dès 2018 chez Apple et les autres ?

LG Display va vendre des écrans pliables

Des smatphones-phablettes dès 2018 ?

Modifié le 19/12/2016 à 11h02

Le site annonce un partenariat entre l'entreprise LG Display et plusieurs constructeurs de smartphones, notamment Apple. Google et Microsoft seraient également de la partie pour développer des smartphones qui se plient sur eux-mêmes.L'arrivée des écrans pliables sur le marché des smartphones n'est pas imminente, mais il est possible que cette nouvelle génération de smartphones voie le jour avant la prochaine décennie. Selon, l'entreprise LG Display serait sur les starting-blocks pour vendre aux constructeurs de smartphones ces écrans d'un nouveau type.Apple, Google et même Microsoft seraient déjà intéressés. Ce dernier devrait lancer le Surface Phone en 2017 pour revenir sur le marché des téléphones. Les écrans proposés par LG Display pourraient être de deux types : à la fois des écrans classiques se pliant vers l'intérieur, ce qui lancerait un nouveau type de smartphone « à clapet », mais également des écrans qui se plient vers l'extérieur.Selon les informations d', le groupe LG pense mettre en vente ces nouveaux écrans dès 2018 ce qui repousserait la sortie des premiers modèles de smartphones à écrans pliables pour fin 2018 au mieux, plus probablement pour 2019. Sauf si Samsung grille la priorité aux autres constructeurs et dévoile dès 2017 son premier smartphone à écran pliable pour le commerce, comme certains le prétendent.Les constructeurs pourraient toutefois être moins intéressés par le type d'écran développé par Samsung, qui se plie vers l'intérieur, que par celui se pliant vers l'extérieur. Il pourrait permettre de créer des smartphones-phablettes : des téléphones de la taille d'un smartphone quand ils sont pliés, avec toutes les fonctionnalités d'un smartphone classique, mais qui auraient la taille d'une phablette lorsqu'ils se déplient.