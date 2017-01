Apple : trois nouveaux iPad pour 2017 ?

De nouveaux iPad pour faire remonter les ventes ?

Trois formats d'iPad (contre deux auparavant)

du classique iPad Pro, qui en serait à sa deuxième génération, avec un écran de 12,9 pouces et qui embarquera un processeur A10X ;

d'un nouvel iPad, avec un écran de 9,7 pouces et un processeur A9X (qui devrait représenter 60 % des ventes selon Ming-Chi Kuo) ;

d'un nouvel iPad haut de gamme, embarquant un processeur A10X et un écran entre 10 et 10,5 pouces.

L'analyste Ming-Chi Kuo, de KGI Securities, estime qu'Apple pourrait lancer plusieurs iPad dans le courant de l'année 2017, afin de renouveler sa gamme. Après les nouveaux MacBook et avant le nouveau smartphone, c'est au tour des tablettes de recevoir un coup de jeune.Selon 9to5Mac , qui dévoile l'information, Ming-Chi Kuo s'attend à ce que de nouvelles tablettes viennent compléter la gamme des nouveaux produits d'Apple. Il ne restera alors plus que le nouvel iPhone, largement annoncé, et les ordinateurs fixes pour que la firme à la pomme ait tout renouvelé. Les nouveaux iPad pourraient d'ailleurs permettre au groupe de faire remonter les ventes.Apple a, chose très rare, échoué à atteindre ses objectifs pour 2016 . Un échec lié à l'iPhone 7, estimé comme peu innovant par rapport à l'iPhone 6, mais également à une chute de 25 % des ventes de tablettes entre 2014 et 2015. sur l'année fiscale 2015-2016, la situation ne s'est pas améliorée : les ventes d'iPad ont continué de baisser, faute de nouveaux produits.La nouveauté qu'attend Ming-Chi Kuo pour 2017 est une troisième version de l'iPad, qui se placera, en termes de caractéristiques, entre les deux versions déjà commercialisées. Ces dernières devraient par ailleurs être améliorées.Apple étoffera donc sa gamme, qui se composerait alors :