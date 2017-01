Apple : l’iPhone fête ses dix ans

L'iPhone 2G : le début d'une révolution planétaire

L'iPhone 8 : une nouvelle révolution en vue ?

Modifié le 09/01/2017 à 14h08

Cette révolution peut paraître lointaine aujourd'hui, mais en réalité, elle ne date que d'il y a dix ans : le 9 janvier 2007, au Moscone Convention Center de San Francisco, Steve Jobs présentait le premier modèle d'iPhone.Ce fut un véritable coup de tonnerre qui a totalement changé la face des télécommunications : l'iPhone premier du nom, appelé désormais communément iPhone 2G, était présenté à la presse par Steve Jobs en personne (la vidéo est ci-dessous). Le fondateur et alors PDG d'Apple montre, prototype à la main, une nouvelle façon de penser le téléphone portable.A l'époque, l'iPhone était petit : 3,4 pouces avec un écran 320*480 pixels. Ecran tactile, Internet, Google Maps, navigateur... il était doté d'un simple appareil photo 2Mpx et de 16 Go de mémoire interne. Surtout, Apple lançait là son premier OS mobile, appelé à l'époque iPhone OS, qui est devenu aujourd'hui iOS et qui équipe encore tous les modèles de la firme de Cupertino (mais qui a bien changé).Dévoilé le 9 janvier 2007, l'iPhone 2G ne sera vendu que le 29 juin 2007 aux Etats-Unis et quelques mois plus tard en Europe, le prototype ayant nécessité plusieurs mises au point avant sa commercialisation.Si l'iPhone premier du nom a changé la face des téléphones portables à jamais, pas moins de 6 modèles ont suivi ce qui a permis à Apple de vendre, en tout, plus d'un milliard d'iPhone dans le monde. L'iPhone 7, le dernier, a été dévoilé en septembre 2016 lors de la keynote de la marque à la pomme.En 2017, Apple devrait de nouveau frapper un grand coup, puisqu'est attendu l' iPhone 8 . Ce dernier doit redresser la barre : l'iPhone 7 a été critiqué pour son manque d'innovation par rapport au modèle précédent et Apple a même raté ses objectifs financiers pour 2016, une première.