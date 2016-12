Apple préparerait un iPhone révolutionnaire

L'écran incurvé, très attendu

Exit le bouton "Home"

Modifié le 26/12/2016 à 09h10

Après deux années marquées par de menues évolutions et un chiffre d'affaires en baisse, en 2017, les fans de la marque à la pomme s'attendent à un iPhone aux caractéristiques relevant du jamais-vu. Qu'ils soient réconfortés : à en croire les rumeurs, le nouveau smartphone aura un écran OLED incurvé . Dans le Galaxy S6 edge de Samsung, cela permet par exemple de mettre son téléphone sur la table l'écran vers le bas. Si quelqu'un appelle, l'écran s'allumera et vous le verrez. Par ailleurs, une couleur peut être attribuée aux contacts favoris. Tout un jeu d'espions !Seul à ce jour à produire ce type d'écran, Samsung aurait déjà reçu commande de la part de la marque de Cupertino. Selon les rumeurs toujours, cette innovation serait réservée aux iPhone les plus chers. Car selon Ming-Chi Kuo, analyste chez KGI Securities et grand spécialiste d'Apple, pour la version 8, le fabricant préparerait trois modèles différents correspondants à des gammes de prix différentes.Une autre rumeur, dont personne ne saurait attester la fiabilité, évoque la disparition du bouton « Home », qui aujourd'hui fait également office de lecteur d'empreintes digitales. Dans le nouvel iPhone, cette fonctionnalité serait intégrée directement à l'écran.Les nouveaux iPhone pourraient également être dotés d'une recharge sans fil , solution technologique déjà mise en oeuvre dans l'Apple Watch. Des fuites provenant de Foxconn, le principal founisseur d'Apple, attestent d'une commande de modules de recharge par induction. Le dos de ce téléphone, enfin, pourrait à nouveau être faite de verre, après quatre ans de recours à l'aluminium.