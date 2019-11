Finale de la coupe du monde de Rugby : comment regarder Angleterre - Afrique du Sud en streaming ?

Cas n°1 : vous êtes en France mais sans TV...

Cas n°2 : vous êtes à l'étranger et vous souhaitez accéder aux services de streaming français

Or, même si vous ne souhaitez manquer cette finale pour rien au monde, vous ne vous trouvez peut-être pas à proximité d'une télévision connectée à la TNT ou au satellite en ce moment... Pas de panique, Clubic vous présente ses solutions pour suivre la rencontre, en streaming depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, en direct et, bien sûr, en HD !Vous êtes en weekend à la campagne loin de la civilisation et vous disposez seulement d'un smartphone doté d'une connexion 3G ? Soyez tranquille une solution existe pour vous permettre de visionner le match dans les meilleures conditions.Commencez par vous connecter à Internet avec la meilleure connexion Internet possible (Wi-Fi ou 3G/4G) ; c'est le seul pré-requis nécessaire pour vous permettre d'accéder à une plateforme de streaming. Il vous suffit ensuite de vous connecter àou de vous rendre sur le service de streamingpour accéder au direct de cette finale.À noter que si vous choisissez de passer par MyTF1, vous devrez créer un compte, gratuitement, pour accéder au match avec les commentaires de Christian Jeanpierre, Bernard Laporte et Christian Califano.Vous vous trouvez à l'étranger pour les vacances (ou toute autre raison d'ailleurs) et vous souhaitez accéder au match commenté dans la langue de Molière ? C'est tout aussi possible !Rappelons d'abord que l'accès aux plateformes françaises telles quepeut, à priori, vous être refusé si ces dernières détectent que votre adresse IP n'est pas localisée en France. De fait, les droits de diffusion des rencontres de la Coupe du Monde qu'elles ont obtenus ne leur permettent pas toujours de diffuser les matchs hors du territoire français.La solution la plus simple est alors d'utiliser un Virtual Private Network (VPN) afin de vous connecter sur un serveur français et accéder ainsi au flux video en direct. Une fois le logiciel paramétré avec une IP française, vous n'aurez en effet plus qu'à vous connecter àou à accéder à la chaîne depuis l'application, pour attendre le coup de sifflet indiquant le début de cette finale qui sera, sans nul doute, mémorable !