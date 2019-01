Brexit : La commission européenne va révoquer les noms de domaine britanniques en .eu

250 000 noms de domaine pourraient disparaître

Des répercussions sur les activités en ligne

Source : EURACTIV

Certains particuliers et entreprises britanniques risquent de maudire le. Ceux qui possèdent un nom devont en effet subir de plein fouet les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.En premier lieu, sans surprise, les utilisateurs britanniques ne pourront bientôt plus enregistrer ce type de domaine. Mais le deuxième « effet Kiss Cool » concerne directement ceux qui possèdent déjà un site en .eu, qui verront leurpar la Commission européenne. Une décision qui entraînera leur disparition, au plus tard 48 heures après.Par conséquent, d'après les estimations, ce seront environqui seront supprimés du web. La date d'application de la révocation dépendra de celle à laquelle sera conclu l'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'UE. Mais elle pourrait intervenir au 1er janvier 2021.Cela laisse donc un peu de temps aux propriétaires de noms de domaine en .eu pour se retourner, mais il ne sera certainement pas de trop. Car les conséquences, en particulier sur les professionnels, seront terribles. Assister à la suppression de son nom de domaine signifie notamment devoir en acquérir un autre et repartir de zéro en matière de référencement. Cela peut également avoir une certaine incidence sur les communications par mail, qui reposent également sur ce système.Il reste toutefois un espoir pour les utilisateurs britanniques : que l'UE et le Royaume-Uni parviennent à se mettre d'accord sur une disposition transitoire, qui leur permettrait de migrer progressivement du .eu vers leur nouveau domaine.