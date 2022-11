Shadow lance son stockage en ligne et mise à fond sur ses offres pour les professionnels

Dans le but de faire face à une concurrence de plus en plus féroce dans le secteur du Cloud gaming, Shadow veut fortifier sa position en proposant des offres plus variées. Le tout en commençant par un stockage en ligne sobrement intitulé Shadow Drive. En test auprès de 25 000 personnes depuis le courant de l'été, ce service est disponible dès maintenant dans 11 pays du continent européen, dont la France. Son déploiement à plus grande échelle (notamment en Amérique du Nord) est prévu pour l'année prochaine.