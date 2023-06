Google Chrome : une grosse faille corrigée, mettez-vous à jour !

Le 17 avril dernier, le célèbre navigateur de Google était frappé par une faille critique activement exploitée baptisée CVE-2023-2033. Seulement quelques jours plus tard, une deuxième vulnérabilité zero day, appelée cette fois CVE-2023-2136, avait à nouveau frappé Chrome de plein fouet. Cette fois, c'est la bibliothèque graphique 2D Skia qui était concernée. À présent, et pour la troisième fois en l'espace de quelques semaines, c'est la faille CVE-2023-3079 qui a été découverte le 1er juin dernier par un chercheur du nom de Clément Lecigne.