Le stockage cloud français hubiC devient Shadow

Shadow Drive est un service gratuit jusqu'à 20 Go de stockage. Il permet aux utilisateurs de stocker, synchroniser et partager facilement leurs données. Ces dernières seront accessibles via une interface web, mais aussi grâce à des clients desktop et mobiles.

Le service est également sécurisé, grâce au chiffrement des communications. Les données seront quant à elles hébergées « sur des serveurs opérés en Europe par une société européenne disposant de nombreuses certifications », très probablement OVH.

Un compte premium est proposé pour un abonnement de 8,99 euros par mois, ce qui permet de bénéficier d'un stockage de 2 To. Ceux qui choisissent l'option premium pourront d'ailleurs migrer leurs données en quelques clics jusqu'au 25 septembre, à condition que les fichiers ne dépassent pas les 2 To. Un transfert manuel est requis pour les autres utilisateurs.