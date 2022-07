Stockage en ligne : Amazon Drive fermera ses portes fin 2023

Connu à l’origine sous l’appellation « Amazon Cloud Drive », le service de stockage dans le cloud d’Amazon a été lancé en 2011, soit il y a déjà plus de onze ans. Celui-ci offre un stockage gratuit de 5 Go à tous ses membres et leur permet d’y entreposer fichiers, photos et vidéos de manière sécurisée. L’entreprise de commerce en ligne propose différentes formules et les membres Prime peuvent bénéficier d’un espace de stockage illimité pour leurs photos.