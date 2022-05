Comment faciliter le suivi et la gestion de ses cryptomonnaies avec Opera Crypto Browser ?

Au-delà des données très pragmatiques, le Crypto Corner se déploie comme un kit de démarrage regroupant des ressources, des informations et des astuces pour comprendre comment fonctionnent la blockchain, et la finance décentralisée de façon plus générale. Un fil d’actualités met en avant les contenus issus de sources éditoriales spécialisées, un agrégateur multimédia offre un accès direct aux vidéos, podcasts et chaînes YouTube traitant de sujets crypto, des raccourcis vers des forums et groupes d’expertise (Reddit, Telegram, Discord) facilitent l’accès aux échanges intracommunautaires et des cours en ligne reprennent les bases des technologies crypto pour permettre à tout un chacun d’acquérir un bagage de connaissances élémentaires.