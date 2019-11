Dropbox lance son service de transfert de gros fichiers baptisé... Transfer

« Envoyer, puis oublier »

Source : Engadget.

La service autorise des envois contenant jusqu'à 100 Go de données, et fixe un délai d'expiration des fichiers de 7 à 90 jours. Sur son blog , Dropbox résume ainsi le service de: « Notre public utilise le plus souvent Dropbox pour le partage de fichiers collaboratifs. Mais parfois, nous avons besoin d'une solution de type « Envoyer, puis oublier » ». Plus loin, le site détaille : « Transfer constitue une réponse à un problème fréquent. De temps à autre, nous voulons simplement transférer des fichiers. Nous ne voulons pas autoriser nos interlocuteurs à modifier les originaux, ni fournir de liens qui pourraient permettre une modification future [...]. Si les e-mails peuvent convenir pour un JPEG ou deux, de grands ensembles de fichiers multimédia peuvent facilement dépasser la limite de 25 Mb par courriel (la limite fixée par la messagerie Gmail) » .Transfer doit donc répondre aux inconvénients du stockage collaboratif, où toute modification sur un fichier est susceptible d'être synchronisée, et donc de faire perdre un original. La formule basique de Dropbox, gratuite, permet d'expédier jusqu'à 100 Mb de fichiers par transfert. Ce volume passe à 2 Gb pour les compteset. Enfin, les comptesetpeuvent envoyer jusqu'à 100 Gb de données par transfert.Les destinataires n'auront pas besoin d'un compte Dropbox pour la réception des fichiers.Transfer a également reçu quelques fonctionnalités supplémentaires depuis sa bêta . L'accès aux fichiers peut être protégé par un mot de passe. Par défaut, les fichiers expédiés sont supprimés au bout de 7 jours. Les comptes les plus avancés peuvent cependant configurer le transfert afin que les fichiers expirent au bout de 30, 60 ou 90 jours.La service peut désormais être utilisé depuis le bureau d'un ordinateur, sur le site de Dropbox et depuis une application iOS. Cette dernière permet également d'accéder aux fichiers que d'autres personnes ont partagés.Depuis le tableau de bord, il est possible pour les utilisateurs de surveiller les fichiers qui ont expirés, et de savoir combien de fois les fichiers ont été consultés ou téléchargés. Enfin, l'application autorise la personnalisation de l'arrière-plan et du logo. Ces modifications seront visibles par le destinataire à la réception du fichier.