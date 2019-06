Dropbox s'offre une refonte et une nouvelle intégration à Slack

Grâce à l'application Dropbox, tous vos fichiers se retrouvent au même endroit

Partagez en quelques clics d'importants fichiers, le tout sans changer de fenêtre

Source : Android Police

a fait l'annonce de plusieurs fonctionnalités que le service déploiera au cours de ces prochaines semaines.Qu'il s'agisse d'unou d'un document, il vous est possible d'instantanément les enregistrer sur Dropbox grâce à l'application.Plus encore, lorsque vous souhaitez modifier ces documents, les ajouts ou suppressions peuvent se sauvegarder automatiquement, à condition d'utiliser Office Online ou l'éditeur Web Google.Sauvegardez vos sources, outils en ligne ou le lien d'un site à ne pas oublier : vous pourrez enregistrer des raccourcis directement dans Dropbox. Fini la barre de favoris trop pleine !En quelques mots :Démarrez une, partagez un document avec vos collègues, directement depuis Dropbox. Non seulement cela vous permet de ne pas changer de fenêtre, mais vous gagnez également en rapidité puisque le partage est direct.En plus de Slack, une nouvelle fonction va aussi être déployée avec, qui vous permet notamment de réaliser des vidéoconférences. Vous devez partager un document, une image, un tableau ? Affichez-le directement sur Zoom lors de votre rendez-vous : depuis Dropbox, sélectionnez la commande et votre interlocuteur aura ainsi accès au document en même temps que vous.Globalement, le nouveau Dropbox vous permettra de rassembler tout ce qui touche à des documents partagés de travail, au même endroit et de les partager en quelques clics seulement.