Smash, le plus sérieux concurrent à WeTransfer, lance ses apps Android et iOS

Smash se lance sur iOS et Android

Source : Data Press

Revendiquant plus d'un million d'utilisateurs dans le monde (dont 100 000 nouveaux depuis le début du confinement en France), Smash annonce aujourd'hui le lancement de son application mobile sur iOS et Android.», explique le groupe. Comme sur la version web, le transfert de fichiers s'effectue en quelques clics et convient à un usage personnel comme professionnel.Smash explique que les fichiers envoyés via l'application sont hébergés sur des serveurs en France, et qu'une fois les fichiers chargés dans l'application, cette dernière génère un lien de téléchargement à partager avec ses amis, valable durant sept jours.Pour télécharger Smash sur Android, direction cette adresse , pour la version iOS, c'est par ici