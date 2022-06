Surfshark : Pour les soldes achetez un VPN et repartez avec un antivirus GRATUIT

La cyberconfidentialité, c'est une part de moins en moins négligeable de la cybersécurité, car toujours plus d'acteurs tiers, pour des raisons plus ou moins recommandables, sont à la recherche de la moindre information sur vous, et plus largement, de données qui peuvent leur permettre à générer des revenus. Avec Surfshark, comptez sur une suite très complète et qui a, en plus, le mérite d'être vraiment très abordable. Car, en plus de son offre habituelle, Surfshark vous propose dès à présent de profiter d'un antivirus gratuit compris dans cette licence. Cela est vraiment très utile pour économiser sur votre budget bien sûr, mais aussi pour faire fi des menaces en ligne, même les plus coriaces.

En effet, l'antivirus de Surfshark a beau être gratuit, il n'en demeure pas moins performant pour vous aider à détecter et éliminer les virus auxquels vous pourriez faire face. Que ce soit des logiciels espions, du phishing, ou encore des rançongiciels, ne laissez rien au hasard avec Surfshark. Grâce à une interface toujours aussi intuitive, la prise en main est aisée et vous permet de faire un état des lieux rapide grâce au tableau de bord, tout en pouvant, par exemple, lancer vous-même une analyse de sécurité au besoin.