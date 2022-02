SSD Crucial : 3 offres chocs à saisir avant la fin des Soldes

On commence très fort avec un SSD de 2 To à seulement 169,99€ chez Amazon. Il s'agit d'un modèle interne 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS qui peut se glisser aussi bien dans un PC fixe qu'un PC portable et ainsi lui donner un sacré coup de fouet.

Les vitesses annoncées sont de 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Il s'installe très facilement et est détecté immédiatement par les systèmes. Il suffit de le formater à la norme voulue, éventuellement le partitionner, et vous pouvez vous en servir tout de suite. Avec 2 To n'hésitez pas à le fractionner pour pouvoir restaurer des parties spécifiques en cas de problème.