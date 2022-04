Compatible PS5, ce SSD 1To chute à un prix jamais vu !

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Western Digital, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins son best-seller, le WD_Black, modèle SN850 d'une capacité de 1 To. Si ce SSD est tenu en si haute estime, c'est notamment grâce à ses vitesses de lecture et d'écriture tout bonnement hallucinantes de 7 000 Mo/s et 5 300 Mo/s respectivement. De quoi charger vos jeux et applications les plus gourmandes quasiment à la vitesse de la lumière, et sans souffrir de ralentissements si le reste de la machine tient le rythme.

Autre avantage de marque de ce modèle : la présence d'un dissipateur thermique qui permettra d'assurer un fonctionnement idéal, même sous de fortes températures, tout en épatant la galerie grâce à un éclairage RVB personnalisable. Il est par ailleurs possible d'en contrôler les moindres faits et gestes pour en optimiser l'utilisation grâce au particulièrement complet tableau de bord WD_Black.

Pour parfaire un tableau déjà excellent en tous points, le SN850 peut autant être installé sur de nombreux PC que sur une PS5, à condition de disposer d'un logiciel système version 21.02-04.00.00 ou plus récent. Nous vous invitons d'ailleurs à lire notre guide pas-à-pas pour connaître la marche à suivre afin d'installer un SSD sur la console nouvelle génération de Sony.