Le prix de ce SSD interne Crucial de 1To vaut le détour !

Le SSD Crucial MX500 s'utilise simplement. Il suffit d'avoir une carte mère ayant la bonne interface, de le relier à une nappe et d'allumer votre ordinateur. Une fois dans le gestionnaire de périphériques, vous pouvez formater et partitionner le SSD pour qu'il soit utilisable tout de suite.

En y mettant l'OS (Windows, par exemple), votre ordinateur démarrera et s'arrêtera plus rapidement. Et si vous installez vos logiciels, ceux-ci s'éxécuteront également plus vite. L'usage du SSD est conseiller pour ces utilisations. Mieux vaut ainsi réserver un disque dur classique pour du travail de stockage sur le long terme, comme pour les photos, vidéos, etc.

Le produit est garantie 5 ans, ce qui vous laisse amplement le temps de l'utiliser et le faire fonctionner à son plein régime. Et vous verrez, une fois qu'on a essayé le SSD il est très compliqué de revenir en arrière.