Le célèbre disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1To disponible à moins de 50€

Pour commencer à utiliser le Toshiba Canvio Basics, il n'y a rien de plus simple ! En effet, vous devrez simplement le brancher en USB à votre ordinateur et le tour sera joué. Aucune installation de logiciel n'est requise. Enfin, soulignons le design à la fois compact et léger de ce modèle. Vous pourrez le transporter partout sans la moindre difficulté.