Boostez votre PC avec ce SSD WD Blue 1 To M.2 au meilleur prix chez Cdiscount

Afin d'améliorer les performances et la réactivité d'un PC, on a souvent recours à un SSD, en lieu et place d'un disque dur classique. Néanmoins, une telle opération s'accompagne généralement d'un compromis sur l'espace de stockage. Car, s'ils sont plus vifs, les SSD possèdent généralement moins de mémoire que leurs homologues à disque magnétique.

Mais ce n'est pas toujours le cas ! En effet, si vous optez pour ce SSD WD Blue SN550 M.2, vous bénéficierez de 1 To d'espace de stockage ! Cela devrait vous laisser la possibilité d'enregistrer vos fichiers pendant un certain temps avant d'en voir le bout.

Et vous gagnerez indéniablement en confort d'utilisation. Car le modèle signé Western Digital ne se contente pas de vous apporter les bénéfices d'un simple SSD. Il profite aussi de la technologie NVMe, qui lui permet d'attendre des vitesses de transfert très élevées. Comptez ainsi jusqu'à 2 400 Mo/s en lecture et 1 950 Mo/s en écriture.