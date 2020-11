Gaming week : un SSD 1 To PNY M.2 NVMe à un prix exceptionnel chez Cdiscount

Cdiscount héberge une fois encore cette bonne affaire des plus alléchantes. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne livre à domicile gratuitement partout en France. Un point retrait peut aussi être choisi. Pour ce qui est du paiement, il peut être effectué en quatre fois, soit 35,45€ au moment de l'achat puis 35,42€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans. Une seconde assurance panne + casse de quatre ans est proposée à 19,99€.

Le SSD PNY CS3030 est un modèle interne compatible avec une baie M.2 2280. Il renferme 1 To d'espace de stockage, ce qui est largement suffisant pour accueillir de nombreuses vidéos, photos et autres jeux vidéo. Le débit de transfert interne maximal est de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Avec de telles performances, vous pourrez lancer des fichiers en un rien de temps et en copier très facilement.