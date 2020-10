Vente flash : le disque dur externe Seagate 4 To à prix cassé avec ce code promo

Entre la Covid-19 et l’arrivée imminente de la nouvelle génération de consoles, Electronic Arts a préféré jouer la sécurité et ne pas se lancer dans une refonte de son éternelle simulation de football. La communication autour de FIFA 21 a même été particulièrement discrète et, plus étonnant encore, aucune démo jouable n’a été diffusée. Est-ce que ça ne cacherait pas un petit quelque chose d’inavouable ?