Le disque SSD Seagate BarraCuda Q1 480Go disponible à moins de 50€

La semaine passée, nous avons évoqué l'offre sur le SanDisk Plus de 480 Go chez Amazon.

Cette fois-ci, Cdiscount fait mieux en proposant un autre SSD interne avec la même capacité de stockage et moins cher. Le SSD en question concerne le BarraCuda Q1 de la marque Seagate qui est vendu au prix exact de 47,99 euros ; ce qui correspond à 10 centimes d'euros le Go. Il s'agit d'un bon tarif puisque le produit est vendu plus de 35 euros plus cher sur Amazon.

À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile ou pour un retrait en point relais.