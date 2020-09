Le SSD interne SanDisk Plus 480 Go à prix cassé chez Amazon

Le disque SSD SanDisk Plus de 480 Go (référence SDSSDA-480G-G26) embarque le format 2,5 pouces. Il dispose de belles vitesses de transfert de 535 Mo/s (en lecture) et de 445 Mo/s (en écriture).



Cette solution de stockage a été conçue pour booster les performances du PC et est idéale pour les tâches telles que la navigation Web, la productivité bureautique ou encore le divertissement audio/vidéo.