VPN : ne loupez pas ces trois offres à prix complètement fou !

La dernière offre à vous être présentée, et non la moins intéressante, est celle de NordVPN ! En effet, vous pouvez bénéficier d'une licence à seulement 2,89€ par mois pendant 24 mois ! Vous profitez ainsi de -72% de réduction par rapport au prix habituel, pour un total sur les 2 années de 69,36€ auquel il faut ajouter les 20% de TVA en vigueur, et bien sûr 30 jours pour changer d'avis avec la garantie satisfait ou remboursé.

Et autant dire qu'avec un réseau de 5500 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN dispose également d'une des offres les plus complètes du marché. Vous profitez également de ses qualités reconnues pour débloquer les catalogues étrangers les mieux protéger, y compris Netflix et Prime, et vous faire profiter de vos programmes en streaming sans accroc grâce à une bande passante illimitée et des débits allant jusqu'à 6,7 Gb/s.