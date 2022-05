Voici 3 offres VPN pour vous protéger à prix mini !

De plus, avec, là encore, un chiffrement AES 256 bits, un Kill Switch et l'application d'une stricte politique de non-journalisation, NordVPN met tous les ingrédients nécessaires. De plus, la firme inclut sa toute dernière fonctionnalité anti-malwares, destinée à repérer de potentiels virus dans vos téléchargements et vous alerter des sites les plus infréquentables du moment. Et ajoutez également sa technologie NordLynx couplée au protocole WireGuard pour une combinaison de sécurité et de vitesse au top.

Enfin, avec 6 ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV, consoles de jeu et autres routeurs simultanément couverts, NordVPN est polyvalent et performant sur tous vos appareils électroniques. La firme propose en plus une assistance par chat 24h/24 et 7j/7 dans la langue de Molière pour vous aider et répondre à vos questions en toute circonstance. De quoi décrocher un très solide 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.