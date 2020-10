Private Internet Access, un VPN pas cher, rapide et sans compromis

Malgré son tarif abordable, PIA conviendra aux utilisateurs les plus exigeants qui souhaitent paramétrer leur VPN dans les moindres détails. Pour cela, il profite d'une interface très ergonomique qui se laisse parcourir et apprivoiser facilement. Une multitude d'informations s'affiche même à l'écran pour suivre avec précision le statut du logiciel en temps réel. Autre point important, tous les textes ont été traduits en français, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez la concurrence. Que ce soit dans sa version pour ordinateur ou sur téléphone portable, PIA joue la carte de la lisibilité à chaque instant.



Bien entendu, parmi les points forts du VPN, nous nous devons de souligner l’éventail de fonctionnalités qui est laissé à disposition de l'utilisateur. Sans entrer dans les détails (car nous y reviendrons en profondeur un peu plus tard), la sécurité, l'anonymat en ligne, la vitesse et la stabilité globale du VPN se montrent à la hauteur de nos attentes. Le streaming sur les catalogues US et UK des plus grands services (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+...) est aussi diablement convaincant.