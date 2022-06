Un VPN + un antivirus GRATUIT : c'est l'offre incroyable des soldes de Surfshark !

Surfshark vous propose aujourd'hui de bénéficier d'un antivirus idéal pour équiper un nombre illimité d'appareils simultanément, et pour les ordinateurs, smartphones et autres tablettes de vos proches, c'est vraiment idéal ! En effet, les menaces en ligne sont toujours plus nombreuses d'une part, et d'autre part, cela ne vous coûte pas un centime de plus puisque ce prix est le même que sa seule solution VPN. Surfshark bloque également les nombreuses publicités et autres fenêtres pop-ups qui pourraient apparaitre en cette période propice aux achats, ainsi que les cookies abusifs et autres logiciels malveillants.

Plus encore, cette suite Surfshark vaut bien évidemment le détour car elle contient l'excellente solution VPN de la firme. Réputée pour sa légèreté sur les performances, elle est surtout apte à couvrir un nombre illimité d'appareils avec une seule licence. Ordinateurs (Linux, macOS, Windows), smartphones (Android, iOS), tablettes, Smart TV, consoles de jeu, box internet, routeurs, NAS, et bien d'autres appareils électroniques peuvent profiter des services de Surfshark.