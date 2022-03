La sécurité en ligne à prix MINI avec les offres VPN de NordVPN, CyberGhost et Surfshark

Deuxième point fort de Surfshark : la confidentialité en ligne. Car c'est bien ce qu'on attend d'un VPN ! Et Surfshark s'y emploie avec brio, en emploayant un chiffrement AES 256 bits, la plus norme actuellement possible, de même qu'en vous proposant protocoles phares, OpenVPN, IKeV2 et WireGuard, selon votre guise et vos besoins. Vous avez ainsi la possibilité de masquer votre adresse IP ou encore naviguer sur un Wi-Fi public incognito, et le tout, sur de très nombreux appareils simultanément. Une stricte politique de non-journalisation, couplé par un emplacement aux Îles Vierges Britanniques, favorise la confidentialité de vos données.

En effet, le troisième point fort de Surfshark est indéniablement sa propension à proposer un nombre illimité d'appareils couverts avec une seule licence ! Que ce soit des smartphones sous Android comme iOS, ordinateurs sous Linux, macOS et Windows, Smart TV, consoles de jeu, navigateurs Web Chrome et Firefox, le requin Surfshark vous accompagne en toute circonstance ! Avec autant de cordes à son arc, Surfshark obtient un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant et s'affirme comme l'un des acteurs montants du marché des VPN.