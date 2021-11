Le SSD Samsung 870 QVO 1To à ce prix, c'est forcément une offre Black Friday Cdiscount

Le SSD Samsung 870 QVO est un véritable booster de performances ! Il vous propose donc un espace de stockage de 1 To afin de conserver tous vos fichiers, même les plus importants, de façon sécurisée. Son format est de 2,5 pouces pour 46 grammes et son interface est une SATA 6 Gb/s. La mémoire cache est quant à elle de 1 Go. Réactif, ce disque interne assure un débit de transfert pouvant aller jusqu'à 560 Mo/s en lecture et jusqu'à 530 Mo/s en écriture. Le 870 QVO tourne sous le logiciel Samsung Magician, il propose une mémoire flash V-NAND 4-bit MLC (QLC), dispose d'une prise en charge du TRIM et fonctionne de 0 jusqu'à 70°. Le modèle est garanti durant trois ans.