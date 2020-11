Bon plan stockage : les gammes Blue et Black de SSD Western digital à prix choc

C'est Amazon qui héberge ces deux articles au sein de ses rayons. Les mêmes modalités sont applicables puisque la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine et le paiement en quatre fois sans frais est également de la partie. La garantie vous épaulera sur une longue période puisqu'elle est valable pendant cinq ans !

Passons tout de suite au SSD interne WD Black SN750 à 88,99€. Il s'agit d'un modèle 500 Go avec des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu'à 3470 Mo/s. Il boostera durablement les performances de votre ordinateur de bureau et viendra même réduire les temps de chargement sur les jeux vidéo. Globalement, toutes les tâches s'effectueront bien plus vite !

Il est également doté d'un dissipateur thermique qui assurera un rendement optimal du SSD sur une longue période. Bref, c'est un périphérique conçu pour du gaming à haut niveau.