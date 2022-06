PS5 : Le SSD WD Black de 1To est de retour en promotion !

Mais revenons plutôt sur l'exemplaire 1 To que nous allons mettre en avant dans ce bon plan. Avec un tel stockage, vous allez pouvoir conserver vos jeux, photos, logiciels et n'importe quels autres fichiers sans aucun problème. La technologie PCIe de nouvelle génération optimisera les contenus stockés dans le but de leur octroyer de meilleures performances. Ce SSD interne M.2 2280 affiche des vitesses de traitement extrêmement rapides avec notamment jusqu'à 7000 Mo/s en lecture et 5300 Mo/s en écriture. Tous les éléments chargeront en un éclair !