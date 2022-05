Offrez vous un SSD M.2 WD Blue 1 To pour un prix dérisoire

L'avantage du SSD est bien évidemment sa vitesse, que ce soit en lecture ou en écriture. Même les modèles les moins puissants (ce n'est pas le cas ici bien entendu) sont toujours plus rapides que les disques durs classiques. Avec le WD Blue SN570 vous allez avoir droit à d'excellentes vitesses : 3500 Mo/s en lecture, 1200 Mo/s en écriture.

Le mieux est de partitionner le SSD afin de réserver une partie pour l'OS et ainsi bénéficier d'un allumage et d'une extinction rapide de votre machine. Et de réserver une ou plusieurs autres partitions pour l'installation de vos jeux, applications et logiciels. Les temps d'ouverture et de chargement seront grandement réduits. Et il a en plus une endurance de 600 To.