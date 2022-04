Ce SSD Samsung de 1To est à son meilleur prix juste avant les French Days

Avec le Samsung EVO 870 1 To, la marque propose un SSD qui va aux limites de ce que peut proposer le SATA. Avec ses vitesses séquentielles de 560 et 530 Mo/s, il vous offre ce qu'il y a de meilleur en termes de vitesse d'exécution. Et pour un prix de seulement 98,6€ au lieu de 149,99€, c'est une excellente affaire.

D'autant que la livraison est gratuite, que vous soyez membre Amazon Prime ou non. Mais si c'est le cas, vous pouvez le recevoir dès demain en commandant maintenant. Et en plus vous avez accès à Prime Video et Prime Gaming. Il y a d'ailleurs un essai gratuit de 30 jours pour voir si l'offre vous convient.